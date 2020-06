MISSIVE A MON ONCLE

Cher oncle,

Comme tu peux l’imaginer, l’actualité, chez nous, est dominée par cette nouvelle venue de la Cour pénale internationale (CPI), depuis la semaine dernière. Il s’agit de la décision prise par la CPI, d’assouplir les mesures de restrictions imposées à Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Désormais, les deux hommes sont libres de tout mouvement, donc autorisés à se déplacer en dehors du territoire où ils résident, sous conditions. Outre cela, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé n’auront plus à remettre au Greffe, toutes les pièces d’identité dont ils disposent, en particulier leur passeport. Ils ne devront plus se présenter chaque semaine auprès des autorités de l’Etat d’accueil ou auprès du Greffe, et ne devront enfin plus se conformer à toute autre condition imposée par l’Etat dans lequel ils seront libérés. Cette décision a réjoui plus d’un Ivoirien, en particulier les militants du Front populaire ivoirien (FPI) pour qui cet assouplissement des mesures de restrictions, « aboutira, inéluctablement, à la libération totale et définitive » des deux anciens dignitaires. Si au sein du FPI, la joie se lit sur tous les visages, au Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), l’on applaudit également. Pour le président du PDCI/RDA, Henri Konan Bédié, cet assouplissement « confirme leur libération tant attendue et longtemps espérée » et mieux, constitue « un moment de bonheur pour la majorité des Ivoiriennes, Ivoiriens et des démocrates du monde entier ». Le Sphinx de Daoukro a alors invité l’ensemble des Ivoiriens à savourer « collectivement et dans la paix, cette joie immense, car nous tenons, désormais, l’une des clés de notre réconciliation nationale ». Une chose est sûre, cette décision pourrait troubler le sommeil des autorités ivoiriennes, même si l’on sait que les deux hommes réfléchiront par deux fois avant de rentrer au bercail dans la mesure où ils sont sous le coup d’une condamnation par la Justice ivoirienne. Parmi les mécontents, il y a le Collectif des victimes de Côte d’Ivoire (CVCI), qui a marqué « son opposition énergique quant à une quelconque désignation de l’Etat de Côte d’Ivoire pour accueillir Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sur son sol ». Le Collectif a interpellé la CPI « sur ses dettes envers les victimes, la garantie de non-répétition des actes de commission de crimes de masse », et « sur la nécessité évidente de casser la décision d’acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ».

La dépouille mortelle de l’artiste N’St Cophies attendue ce 3 juin

Il a, par ailleurs, invité la CPI à ouvrir « un nouveau procès devant une nouvelle Chambre aux fins de satisfaire les besoins des victimes ». Le Collectif sera-t-il entendu ? Pas si sûr. En tout cas, on espère que « cette avancée » dans le dossier, marquera le début d’une vraie réconciliation sur les bords de la lagune Ebrié et non le début d’une autre crise qui viendrait en rajouter à celles déjà existantes.

Cher oncle, l’autre actualité reste sans conteste aussi la pandémie à coronavirus. A la date du 1er juin, le pays a enregistré 118 nouveaux cas, portant ainsi le total de cas confirmés à 2 951 dont 1467 guéris et 33 décès. Cette situation non reluisante a poussé le Conseil national de sécurité (CNS) à proroger, le 28 mai dernier, à l’issue d’une réunion, le maintien de l’isolement du Grand Abidjan (Abidjan et banlieues) ainsi que la fermeture des bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacles, ce jusqu’au 14 juin prochain. L’état d’urgence et la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes courent aussi jusqu’au 14 juin prochain. Espérons qu’il y aura de l’amélioration dans les prochains jours en ce qui concerne la pandémie, car une autre prolongation de ces mesures, constituera un coup dur pour tous. Qu’à cela ne tienne, la dépouille mortelle de l’artiste Ernest Koffi alias N’St Cophies, l’homme du « Zogoda », décédé le 8 mars 2020 aux USA, devrait être rapatriée, en principe, ce jour 3 juin. Après plus de trois mois passés à la morgue, et grâce aux autorités ivoiriennes qui ont pris tous les frais en charge, la dépouille de l’artiste arrive enfin pour les obsèques et l’inhumation prévues à Dimbokro, sa ville natale. Que son âme repose en paix!

Sur ce, je te dis au revoir. Que Le Tout-Puissant veille sur nous et nous garde !

A bientôt !

Ton neveu