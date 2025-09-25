5 phrases à dire pour apaiser un enfant anxieux

Cette semaine, dans notre rubrique, nous partagerons quelques idées pour apaiser votre enfant anxieux. Selon une psychologue spécialiste de l’enfance, l’anxiété peut se manifester dans l’enfance, de différentes manières, dont certaines évidentes et d’autres plus subtiles. Plusieurs éléments de la vie quotidienne peuvent créer de l’anxiété chez l’enfant. Selon la psychologue, il y a notamment l’anxiété de séparation qui se traduit par des « difficultés à dire au revoir, de la dépendance ou encore la peur du coucher ». La psychologue a aussi identifié l’anxiété sociale qui s’illustre à travers des « craintes de ne pas s’intégrer, de la peur du rejet ». Les enfants sont aussi traversés par ce qu’elle appelle « de grandes inquiétudes » telles que les pensées profondes sur la maladie ou d’autres problèmes accablants. Enfin, les enfants sont souvent fragilisés par de l’anxiété nocturne qui entraîne « des pensées qui défilent, de la difficulté à se poser, un besoin de vous à proximité à l’heure du coucher ».

Comment aider son enfant anxieux

Quelle que soit l’anxiété qui fragilise votre enfant, la psychologue estime que la solution ne se trouve pas dans le fait de venir combler tous ses besoins. Peu importe la façon dont elle se manifeste, une chose reste vraie : nos enfants n’ont pas besoin de se sentir mieux, ils ont besoin de se sentir à l’aise avec eux-mêmes. Et lorsque nous les aidons à réguler leurs émotions, nous faisons également de la place pour des sentiments plus légers. Pour cela, elle vous conseille d’utiliser une phrase qui valide les sentiments de votre enfant et lui renouvelle votre volonté d’apporter du soutien. Elle en a identifié cinq qui peuvent être utiles dans les moments d’anxiété.

Cinq phrases pour lutter contre l’anxiété :

1-Il y a quelque chose qui te dérange. Je te crois.

2-Etre nerveux ne veut pas dire que tu n’es pas courageux. Tu peux être courageux et nerveux en même temps.

3-Cela peut être difficile d’être un enfant qui a un cerveau très rempli.

4-Quand j’étais enfant, j’avais beaucoup d’inquiétudes. Est-ce que je t’en ai déjà parlé ?

5-C’est normal de se sentir comme ça. On va s’en sortir.

Rassemblés par Rahamatou SANON

Source : Parents