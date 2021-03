La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Lutte contre les violences basées sur le genre : bravo aux acteurs !

Afin de lutter efficacement contre les violences basées sur le genre dans notre pays, les acteurs ont travaillé à rendre opérationnel un numéro vert : 80 00 12 87. Gratuit et ouvert 24h24, ce numéro permettra désormais de signaler tous les cas de violences sexuelles, mutilations génitales féminines, les mariages d’enfants ou forcés, etc. Pour une initiative louable, c’en est une au regard de l’ampleur que prennent les violences basées sur le genre au Burkina. Seulement, il faudra tout faire pour que le numéro en question soit fonctionnel en tout temps.

COUP DE GUEULE

Suspension du Stade du 4-Août : une honte nationale !

On voyait venir les choses et c’est finalement arrivé. Le Stade du 4-Août a été suspendu par la Confédération africaine du football (CAF) qui estime que la cuvette ne répond pas aux standards internationaux. En conséquence, toutes les compétitions internationales qui devront s’y jouer, seront délocalisées. Et ce n’est pas tout. Car, même les matchs de notre Onze national qui devaient se jouer sur nos propres installations, se joueront sur les terrains d’autres pays. Certes, l’application de la mesure a été repoussée mais le mal est déjà fait. Car, pour une honte nationale, c’en est une. Car, pourquoi avoir traîné les pas jusqu’à ce que soit prise une telle décision qui, d’ailleurs, était prévisible. Vite donc une solution à cette situation qui n’honore pas notre pays !