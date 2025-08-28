DECES MATERNELS ET PERINATALS : Chaque minute, une femme meurt dans le monde, selon l’OMS

La mortalité maternelle et néonatale reste un problème préoccupant dans le monde, en Afrique et au Burkina Faso selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Chaque minute, une femme meurt suite à une complication liée à la grossesse. Chaque année, 287 000 femmes meurent du fait de la grossesse dont 90% en Afrique subsaharienne. Ces dernières années, la tendance de la mortalité maternelle et néonatale est à la baisse au Burkina Faso, après plusieurs actions menées. En effet, selon les données les plus récentes (eds 2021), le taux de mortalité maternelle est estimé à 198 décès pour 100 000 naissances vivantes (nv), et la mortalité néonatale est de 18 décès pour 1 000 nv. Ces taux restent élevés (agenda 2030) et de nombreux décès maternels et périnatals sont considérés comme évitables. C’est pourquoi, « ne plus mourir en voulant donner la vie », est la devise de tous les acteurs qui œuvrent dans la préservation de la santé de la mère et de l’enfant. D’où notre intérêt pour ce sujet dans notre rubrique « Semaine de Poko », une rubrique hebdomadaire animée uniquement par les femmes et dédiée aux femmes. En attendant de vous donner dans notre numéro à venir, les causes de ces décès maternels et périnatals, et quelques conseils avisés, voici la définition de quelques concepts liés à ce phénomène

– La femme en âge de procréer : une femme est en âge de procréer dès le début de la puberté avec ses premières règles, jusqu’à la ménopause, période où elle cesse d’avoir ses règles. Cette période peut aller donc de 12 ans à 51 ans. La fertilité maximale vers 20-35 ans. Elle diminue progressivement après 35 ans. A partir de 35 ans, les risques de complications au cours de la grossesse et de l’accouchement, augmentent.

– Accouchement normal : selon l’OMS, c’est un processus physiologique débutant spontanément, où la femme et le bébé sont en bonne santé au début, pendant et après l’accouchement, et où le bébé, en position céphalique (tête en bas), naît spontanément entre 37 et 42 semaines de grossesse.

– Décès maternel : décès d’une femme survenu pendant la grossesse ou dans les 42 jours suivant la fin de la grossesse, quelle qu’en soit la durée et la localisation, pour une cause liée à la grossesse ou aggravée par elle, et non pour des causes accidentelles ou fortuites.

– Nouveau-né : un nouveau-né est un enfant de moins de 28 jours (OMS).

– Mort-né : un bébé né sans signe de vie après un certain seuil de gestation ou de poids (BF : 28 sa ou 1 000 g ou 35 cm)

– Période postpartum : c’est la période de 42 jours suivant l’accouchement ; c’est une période de rétablissement physique d’adaptation émotionnelle et psychologique de la femme.

– Décès néonatal : les décès parmi les naissances vivantes au cours des 28 premiers jours révolus de la vie.

– Décès néonatal précoce : décès parmi les naissances vivantes au cours des 7 premiers jours de vie.

– Décès périnatal : décès d’un enfant soit avant sa naissance (mort naissance ou mort fœtale) soit pendant les sept premiers jours de sa vie.

Rassemblés par Rahamatou SANON

Source : Dr Ousséni Compaoré, Gynécologue obstétricien, chargé des Opérations/SGI-eDMPR