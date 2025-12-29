ENLEVEMENTS D’ENFANTS AU BURKINA : Les raisons d’un phénomène devenu inquiétant

Il y a un phénomène qui, depuis quelques années, est devenu très préoccupant dans notre pays. Il s’agit des enlèvements d’enfants. Les autorités compétentes ont beau alerter l’opinion et montrer les dispositions à prendre, la pratique a la peau dure. Si bien qu’il ne se passe pas une semaine entière sans qu’il ne soit rapporté des cas d’enlèvements d’enfants. Certains enfants, les plus chanceux, pour ainsi dire, sont retrouvés quelques heures ou jours après leur rapt, tandis que d’autres, plusieurs mois après, restent portés disparus. Les familles respectives de ces derniers restent plongées dans le désarroi total, ne sachant pas à quel saint se vouer. Cela dit, on en vient à se poser la question suivante : pourquoi tant de disparitions d’enfants ? En effet, certaines femmes, et Dieu seul sait s’il en existe, qui, pour une raison ou pour une autre, n’ont pas eu d’enfant, sont à l’origine de cette situation. Pour échapper à la risée de la société et prouver qu’elles sont aussi capables d’enfanter, elles se laissent aller à des dérives. Elles étudient le terrain et dès qu’elles ont l’opportunité, elles n’hésitent pas à procéder à des enlèvements d’enfants. On se rappelle encore, le cas de cette dame qui, vivant dans une des zones périurbaines de Ouagadougou, avait réussi à kidnapper un écolier qu’elle avait gardé pendant plusieurs années, laissant croire à l’opinion qu’il s’agissait de son enfant. Il a fallu la perspicacité des fins limiers pour lui mettre le grappin dessus et pour que l’enfant soit remis à ses parents légitimes.

Il convient aux uns et aux autres, de prendre soin de leurs enfants

Certes, on comprend la douleur que ressent une femme qui n’arrive pas à enfanter. Mais il faut savoir raison garder pour ne pas en rajouter à son sort avec des comportements répréhensibles. Car, pour adopter un enfant, il existe des voies légales qu’il convient de respecter. Certaines l’ont fait sans problème alors qu’il en est autrement pour d’autres. L’autre raison qui pourrait expliquer les enlèvements d’enfants, est d’ordre mystique. Il s’agit des besoins de crimes rituels. En effet, il y en a qui, pour faire fortune ou pour tout autres raisons funestes, partent voir des marabouts ou autres marchands d’illusions qui leur exigent soit du sang, soit un organe humains. Convaincus que cela peut résoudre leur problème, ils ciblent un enfant dans leur entourage et dès que l’occasion se présente, ils l’enlèvent. Dans le cas d’espèce, les ravisseurs tuent leur victime et mutilent son corps, en prélevant les organes qui les intéressent. Voyez-vous ? Pour se faire des sous ou pour autre chose, certains sont prêts à tout. Ils n’ont que faire du châtiment divin. Pour eux, la vie humaine n’est rien. Seule la fin justifie les moyens. Heureusement que, très souvent, tous ceux qui agissent ainsi, sont rattrapés par leurs propres turpitudes. Toutefois, il convient aux uns et aux autres, de prendre soin de leurs enfants. Il faut éviter d’abandonner ces derniers à eux-mêmes. Cela est d’autant plus important que la plupart des enlèvements ont eu lieu au moment où les enfants étaient seuls, sans aucune protection. Toute chose qu’il faut déplorer. Car, un enfant est un trésor. Il incarne l’espoir de demain si bien qu’il mérite égards, surveillance et protection de la part de ses parents. Il ne faut surtout pas exciper d’un manque de temps pour justifier l’injustifiable. Cela traduirait tout simplement une fuite de responsabilités, ce d’autant qu’aucun enfant n’a demandé à venir au monde. Donc, si l’on juge utile et nécessaire d’avoir des enfants, on a l’obligation de s’en occuper. Quant à ceux qui s’adonnent à des enlèvements d’enfants, il faut leur opposer la loi dans toute sa rigueur. Cela pourrait contribuer à dissuader les autres apprentis sorciers tapis dans l’ombre.

Sidzabda