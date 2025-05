EXAMENS ET CONCOURS SCOLAIRES : L’heure de la moisson a sonné

Les examens et concours scolaires pour le compte de l’année académique 2024-2025, démarrent dans quelques jours. Après les épreuves sportives qui se sont déroulées début mai, place bientôt aux épreuves écrites pour le Certificat d’études primaires (CEP) et le Brevet d’études du premier cycle (BEPC) qui débutent à partir du 3 juin prochain sur l’ensemble du territoire national. Le moment de vérité approche donc inéluctablement pour les milliers de candidats qui rêvent de décrocher le précieux sésame pour clore en beauté l’année scolaire. Dans cette dernière ligne droite, chaque élève s’organise donc à sa manière pour être prêt le jour-J. Mais il faut dire que tous ne vivent pas de la même façon cette période cruciale qui précède l’examen. Et entre les bons élèves et les fainéants, ce n’est pas la même organisation. Les premiers, en plus d’être dans des groupes de travail, se sont établis de petits calendriers d’exercices personnels pour préparer sereinement leur examen. Quant aux seconds, c’est le cafouillage. Perdus et dépassés, certains sont stressés au point d’en perdre même l’appétit. D’autres, plongés dans leurs cahiers, voulant ainsi rattraper le retard qu’ils ont accumulé depuis le début de l’année, n’arrivent même plus à bien dormir. C’est une mauvaise option. Parce que, comme le dit si bien le proverbe, «ce n’est pas le jour de la chasse qu’il faut dresser son chien». C’est donc dire que l’examen se prépare en neuf mois ; pas en un mois, encore moins en une semaine. En tout cas, une chose est sûre.

Des innovations technologiques ont permis de minimiser les erreurs dans l’administration et la correction des épreuves

L’heure de la moisson a sonné et chaque élève récoltera les fruits de ce qu’il a semé durant l’année scolaire. En ce qui me concerne, je souhaite beaucoup de courage à tous les candidats aux différents examens et concours scolaires. Cela étant dit, et parallèlement, je tiens à féliciter tous les acteurs de la vie scolaire, notamment les enseignants qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes tout au long de l’année scolaire et ce, en dépit des difficiles conditions de travail aggravées par la crise sécuritaire que connaît notre pays. Je salue également les efforts considérables consentis par les autorités en charge de l’éducation qui arrivent à organiser, chaque année, ces examens malgré le contexte sécuritaire difficile dans certaines parties du territoire. Malgré les nombreux défis à relever, c’est avec beaucoup de satisfaction que je constate quelques avancées notables dans l’organisation des examens et concours scolaires. Des innovations, notamment technologiques, ont par exemple permis de minimiser les erreurs dans l’administration et la correction des épreuves. Ces mêmes innovations appuyées par des mesures vigoureuses, ont considérablement réduit les cas de fraude et de corruption. En tout cas, les gros scandales de fraudes semblent désormais relever du passé. Et le pétrole qui, jadis coulait à flot, semble voir sa source tarie. C’est tout à l’honneur des autorités du monde de l’éducation que j’encourage d’ailleurs à maintenir la même dynamique enclenchée afin que les examens et concours scolaires de cette année, se déroulent sans incidents majeurs.

«Le Fou»