IL ETAIT TEMPS !

Dans le cadre de la sécurisation de l’environnement scolaire, le Secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue (SP-CNLD), en collaboration avec la Police nationale, a procédé à la saisie de plusieurs cartons d’alcool non autorisé. Quand on sait que les alentours des établissements scolaires, constituent de hauts lieux de criminalité, on ne peut que saluer une telle opération intervenue les 4 et 5 décembre derniers à Bobo, tout en espérant qu’elle se poursuivra un peu partout à travers le territoire national. Il était temps !