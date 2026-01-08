logo
IL ETAIT TEMPS !

IL ETAIT TEMPS !


Les services des Douanes ont procédé à la saisie de plus de 80 fûts de cyanure soigneusement entreposés dans des maisons isolées. Les auteurs pensaient ainsi pouvoir échapper à tout contrôle. Mais mal leur en a pris. Quand on sait que le cyanure est un produit très toxique avec des conséquences irréversibles sur les populations et l’environnement, on ne peut que saluer la perspicacité des fins limiers de la Douane qui a conduit à la découverte de ces entrepôts clandestins dont les tenanciers pariaient sur l’isolement.


