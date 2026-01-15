IL ETAIT TEMPS !

Pour s’être illustré par un acte de courage, notamment en portant assistance à un automobiliste en détresse sur le pont de Hèrèdougou sur l’axe Ouaga-Bobo, en octobre 2024, le maréchal des Logis-chef, Ganaba Bowend Somdé, a reçu les hommages de la Nation. En effet, il a été décoré, en début janvier 2026, par la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers. Cette distinction, le pandore Somdé l’a bien méritée ; tant il a su faire montre de bravoure et de solidarité et ce, au péril même de sa vie. Il était vraiment temps que cette reconnaissance lui soit décernée !