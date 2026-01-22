IL ETAIT TEMPS !

Une morgue installée illégalement dans un quartier, à l’intérieur d’une école franco-arabe, au cœur d’une zone habitée, à Bobo, a été fermée par la Police municipale en début de semaine en cours. Quand on sait que les règles minimales en matière d’hygiène, de sécurité et d’urbanisme n’étaient pas respectées, on ne peut que saluer une telle action, surtout que le site où était logée la morgue en question, était fréquenté aussi bien par des élèves que par d’autres personnes. Il était vraiment temps !