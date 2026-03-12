IL ETAIT TEMPS

Dans un communiqué rendu public au cours de la semaine, le ministère en charge des ressources animales met en garde contre toute exploitation des arsins et de leurs produits, et cela, dans le souci de protéger l’espèce en voie de disparition. Cette sortie vaut son pesant d’or surtout quand on sait que certains pays limitrophes du Burkina, ont récemment mis en place des abattoirs dédiés aux ânes « alors même qu’ils ne disposent pas de ressources asines significatives ». Il était donc temps que soit prise une telle mesure.