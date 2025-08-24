LA CITE SANS VERTU

L’altruisme ne doit pas être un vain mot. Bien au contraire, il doit caractériser le comportement des uns et des autres. Car, tous autant que nous sommes, nous avons besoin des autres. Nul ne peut vivre, s’épanouir et se réaliser tout seul sans le concours des autres. Malheureusement, certains, parce qu’ils ont atteint un niveau social élevé, développent une arrogance à nulle autre pareille au point qu’ils négligent les autres. C’est à peine s’ils ne les considèrent pas comme des parias qui ne méritent aucune attention. Or, ce que d’aucuns ignorent, c’est que la grandeur d’un homme ne réside pas dans sa volonté de rabaisser les autres, mais plutôt dans sa capacité à les relever. C’est cela la vie : être utile à l’autre au moment où ce dernier est dans le besoin.

Cicéron

A lundi prochain !