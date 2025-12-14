LA CITE SANS VERTU

Des bouteilles de gaz utilisées pour chauffer et fondre du bitume dans des bétonnières destinées à des travaux de voiries ! C’est le constat qui a été fait par les services de contrôle sur un chantier dans le Nando. Or, on le sait, ces bouteilles de gaz réservées à un usage domestique, sont subventionnées par les autorités aux fins d’éviter la coupe abusive du bois, qui entraîne une surexploitation de la forêt. Quand on sait que ce qui vient d’être découvert dans le Nando, n’est que la face visible de l’iceberg, on comprend, dès lors, pourquoi on enregistre régulièrement des pénuries de gaz au grand dam des ménages qui s’en trouvent sérieusement éprouvés. En tout cas, il faut sévir afin que les uns et les autres comprennent que l’on ne peut pas utiliser un produit subventionné à des fins industrielles. C’est tout simplement malhonnête et égoïste.

Cicéron

A lundi prochain !