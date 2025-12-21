LA CITE SANS VERTU

Il y a des gens qui, même lorsqu’ils sont en erreur, ne sont pas prêts à reconnaître leur tort. Ils sont si orgueilleux qu’ils font tout pour laisser croire qu’ils ont raison ou que c’est eux qui savent tout. Si fait qu’ils sont en conflit permanent avec leur entourage qui parfois en a gros sur le cœur. Voyez-vous ? Il faut que les uns et les autres sachent faire preuve d’humilité en acceptant que l’on ne peut pas avoir raison sur toute la ligne et en tout temps. C’est à ce prix que l’on peut vivre en parfaite harmonie avec les autres. En tout cas, la vie, il faut le rappeler, est si simple qu’il faut éviter de la compliquer inutilement.

Cicéron

A lundi prochain !