LA CITE SANS VERTU

Il y  a des gens pour qui, tous les moyens sont bons pour se faire des sous. Ils ne s’embarrassent pas du fait que ce qu’ils font peut heurter la morale et les consciences. Sont de ceux-là, ces dévergondés, pour ainsi dire, qui choisissent d’évoluer dans le proxénétisme, c’est-à-dire dans le commerce de sexes de tierces personnes. Des réseaux en bandes organisées, il y en a à la pelle dans plusieurs villes, qui agissent dans la totale discrétion. En tout cas, pour eux, l’argent n’a pas d’odeur. Voyez-vous ? N’est-ce pas la preuve que la morale qui agonisait depuis des années dans notre pays, a fini par passer de vie à trépas ? Si bien que ce qui passait pour être indécent hier, ne l’est plus aujourd’hui. Tout ou presque semble permis.

 

Cicéron

A lundi prochain


