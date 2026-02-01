LA CITE SANS VERTU

Dans certaines familles, et Dieu seul sait si elles sont nombreuses, on voit des frères qui, pour une raison ou une autre, ne s’adressent plus la parole. Ils passent leur temps à se regarder en chiens de faïence alors même qu’ils partagent le même sang dans leurs veines respectives. Une telle façon de vivre n’honore ni les intéressés ni leurs parents, quand elle n’affecte pas l’harmonie et la cohésion familiales. En tout cas, si des frères se voient comme des adversaires, il y a de quoi nourrir de sérieuses inquiétudes. Le hic, c’est que les ego sont parfois tellement surdimensionnés que toute tentative de médiation débouche sur un échec. Mais ce que les uns et les autres oublient, c’est que la vie est tellement courte qu’il faut éviter de la compliquer. C’est la meilleure manière de vivre en paix et en harmonie avec soi-même.

Cicéron

A lundi prochain !