LA CITE SANS VERTU

L’arnaque prend de l’ampleur au Burkina Faso, pays des Hommes intègres. En effet, il ne se passe pas un seul jour sans que des honnêtes citoyens ne se laissent prendre au piège des escrocs qui, cachés dernière leurs claviers, leur font miroiter de bonnes affaires à travers des ventes aux enchères. Très ingénieux, ces marchands d’illusions savent apâter leurs victimes si fait que ces dernières n’hésitent pas à mordre à l’hameçon en acceptant de leur envoyer de fortes sommes d’argent. Malheureusement, la supercherie ne se découvre qu’après coup. Car, les malfrats, une fois en possession des sommes d’argent réclamées, coupent tout contact, devenant ainsi injoignables. Voyez-vous ? Il faut que les uns et les autres sachent raison garder au risque de se retrouver groggys de leurs propres turpitudes.

Cicéron

A lundi prochain