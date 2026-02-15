LA CITE SANS VERTU

Raconter des mensonges sur un tiers dans l’objectif de le faire détester, est un exercice auquel s’adonnent avec plaisir certaines personnes. En agissant ainsi, ces dernières oublient qu’elles peuvent certes atteindre, dans l’immédiat, le but recherché, mais elles jettent, sans le savoir, du discrédit sur elles-mêmes. Tant elles montrent ainsi qu’elles ne sont pas dignes de confiance. C’est ce que l’on appelle l’effet-boomerang qui consiste à en prendre plein la figure, ce que l’on crache sur l’autre. En tout cas, la vie est ainsi faite que chacun finit par récolter ce qu’il a semé. Malheureusement, ces personnes, à l’heure de la moisson, crient à la conspiration, se refusant d’accepter la dure réalité. A qui la faute ?

Cicéron

