logo
mobile-logo
Flash Infos
HomeLa cité sans vertuLA CITE SANS VERTU

LA CITE SANS VERTU


Raconter des mensonges sur un tiers dans l’objectif de le faire détester, est un exercice auquel s’adonnent avec plaisir certaines personnes. En agissant ainsi, ces dernières oublient qu’elles peuvent certes atteindre, dans l’immédiat, le but recherché, mais elles jettent, sans le savoir, du discrédit sur elles-mêmes. Tant elles montrent ainsi qu’elles ne sont pas dignes de confiance. C’est ce que l’on appelle l’effet-boomerang qui consiste à en prendre plein la figure, ce que l’on crache sur l’autre. En tout cas, la vie est ainsi faite que chacun finit par récolter ce qu’il a semé. Malheureusement, ces personnes, à l’heure de la moisson, crient à la conspiration, se refusant d’accepter la dure réalité. A qui la faute ?

 

Cicéron

A lundi prochain !


No Comments

Leave A Comment

Related Articles

Copyright 2022, Tous droits réservés- Les Editions «Le Pays»

Tél (Bur) : +226 25 36 20 46- Mobile : +226 72 06 75 99 – E-mail : [email protected]