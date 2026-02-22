LA CITE SANS VERTU

Pour des raisons rituelles ou autres, il y des gens qui vandalisent ou profanent des tombes à la recherche d’organes humains. La pratique est si courante qu’elle n’étonne personne ; tant elle passe pour être devenue une norme. Seulement, ceux qui agissent ainsi oublient une chose importante : ils sont eux-mêmes des mortels dont les tombes pourraient, un jour, subir aussi le même sort. Autrement dit, autant ils troublent le sommeil des uns, d’autres troubleront le leur. C’est l’implacable loi de la nature que l’on appelle le karma. En fait, le respect que l’on voue aux morts n’est ni plus ni moins que le respect dû à nous-mêmes vivants, conscients que l’on a le même destin.

Cicéron

A lundi prochain !