LA CITE SANS VERTU

Il y a des gens qui, très imbus d’eux, ne savent pas s’excuser. En effet, même lorsqu’ils sont en faute, ils font tout pour trouver un bouc-émissaire. Tout se passe, en effet, comme si, eux, ne sont que des anges, c’est-à-dire qu’ils ne se trompent jamais ou sont omniscients. Cette façon de faire, il faut le dire avec regret, fragilise les relations interpersonnelles en ce sens qu’elle frustre en permanence l’autre. Voyez-vous ? Nous sommes tous des humains et naturellement, il arrive que, pour une raison ou pour une autre, on se trompe. Mais ce qui fait notre différence, c’est la capacité qu’ont certains à reconnaître leurs torts et, in fine, à se corriger là où les autres cherchent à se voiler la face.

Cicéron

A lundi prochain !