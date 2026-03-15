LA CITE SANS VERTU

La fraude, il faut le dire, a pris des proportions insoupçonnées dans notre pays. En effet, il ne se passe pas un seul jour sans que les services compétents n’en rapportent des cas concrets, montrant ainsi l’ampleur du phénomène. Tout se passe comme si, pour certains, il n’existe pas d’autres voies de succès que par la fraude. Tant et si bien qu’ils ne sont pas prêts à y renoncer. Est-ce par simple méconnaissance des textes ? On a envie de répondre par l’affirmative d’autant que l’on a vu certains emprunter des voies illicites alors qu’ils auraient plus gagné s’ils étaient restés dans la légalité. Voyez-vous ? Il faut que les uns et les autres sachent raison garder. Car, la fraude finit toujours par se retourner contre ses auteurs. Tôt ou tard.

Cicéron

A lundi prochain !