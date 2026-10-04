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LA CITE SANS VERTU


La Brigade d’enquêtes et de recherches de l’Ouest (BERO) a, lors d’une perquisition, saisi 2 200 fûts de cyanure à Bobo-Dioulasso. Plutôt que de se consacrer à son commerce légal, ce commerçant a préféré se livrer au commerce clandestin du cyanure avec son lot de risques environnemental, commercial, sans oublier la pollution des eaux, des sols et l’atteinte à la santé des populations. C’est dire si la probité n’est pas la chose la mieux partagée au Faso. C’est dire aussi la nécessité de combattre avec la plus grande fermeté, le commerce clandestin du cyanure au regard de ses conséquences désastreuses.

 

Cicéron

A lundi prochain

 


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