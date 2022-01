LA MISSIVE A MON ONCLE

Cher oncle,

Avant tout propos, permets-moi de souhaiter, à toi et à toute la famille, tous mes veux de longévité, de santé, de prospérité et surtout de sécurité. Je sais que mon pays d’origine, le Burkina Faso, en a grandement besoin actuellement. Puisse Le Dieu Miséricordieux faire en sorte que vous veniez à bout de l’hydre terroriste, en cette année 2022, pour que sèchent, enfin, nos larmes. Cela dit, chez nous, ici, en Côte d’Ivoire, les fêtes de fin se sont bien passées dans l’ensemble. A Abidjan, capitale économique, le passage au nouvel an a été marqué par un giga feu d’artifice dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022. Dans son message de nouvel an, le président Alassane Ouattara a réaffirmé son « attachement au dialogue constructif qui contribue à l’apaisement du climat social ». Il a promis de continuer, avec le gouvernement, à rassembler toutes les filles et tous les fils du pays. Et au regard de la menace terroriste qui sévit dans la sous-région, et surtout dans le Nord ivoirien, le chef de l’Etat a rassuré que les Forces de défense et de sécurité (FDS) ivoiriennes sont mobilisées pour contrer toutes les velléités de ces forces du mal. Aussi a-t-il souligné que tout est mis en œuvre afin de renforcer les capacités de défense et de sécurité, ainsi que les investissements dans les infrastructures socio-économiques dans les zones concernées, de sorte à lutter contre le terrorisme et toutes les autres formes de menaces. On croise les doigts et on espère que les FDS pourront dératiser toutes les zones infestées.

Le match amical Côte d’Ivoire-Comores annulé pour raison de Covid-19

Cher oncle, l’autre actualité en Côte d’Ivoire, est sans conteste la crise sanitaire. Le pays connait une 4e vague de Covid-19, depuis un certain temps. Il y a eu des jours où le pic de plus de 1 500 nouveaux cas de malades, a été atteint. Face à la situation, l’Ambassade des Etats-Unis a annoncé, le 3 janvier dernier, l’arrivée d’un don de 816 660 doses supplémentaires de vaccins Pfizer contre la Covid-19. Les Etats-Unis, par le biais de l’USAID, ont désormais donné à la Côte d’Ivoire, près de 5 millions de doses de vaccins dont 4 361 760 doses de Pfizer et 506 200 doses de Johnson & Johnson, dans le cadre de l’initiative COVAX, depuis août 2021. Reste à souhaiter que les populations se fassent vacciner et qu’elles respectent les mesures- barrières édictées par les autorités sanitaires. Parlant effectivement de Covid-19, sache que la Côte d’Ivoire n’a pas pu jouer son match amical, initialement prévu pour le 3 janvier dernier, contre les Comores. Ladite rencontre a été annulée en raison de plusieurs cas de Covid-19 enregistrés au sein des sélections ivoirienne et comorienne. Selon le sélectionneur des Eléphants, Patrice Beaumelle, actuellement en Arabie Saoudite dans le cadre du stage des Eléphants, au moins 8 joueurs ont été testés positifs. Espérons qu’ils seront vite rétablis pour prendre part à la grand-messe du football africain qui démarrera le 9 janvier prochain, au Cameroun. C’est donc sportivement que je referme ma missive tout en espérant que tu seras encore au rendez-vous, la semaine prochaine. Que Dieu nous comble de grâces!

Ton neveu