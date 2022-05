LA MISSIVE A MON ONCLE

Cher oncle,

Dans ma dernière lettre, j’avais promis de te faire part des grandes recommandations issues de la 15e conférence des Etats-parties de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (COP 15), débutée le 9 mai dernier, à Abidjan. Eh bien, les rideaux sont tombés sur ce grand rendez-vous mondial, le 20 mai dernier. En tout cas, selon les informations, c’est un satisfecit général qui se dégage au regard de la forte mobilisation des acteurs et surtout des résolutions prises. Ainsi, décision a été prise d’accélérer la restauration d’un milliard d’hectares de terres dégradées d’ici à 2030. A cela s’ajoute le renforcement de la résilience face à la sécheresse en identifiant l’expansion des zones arides, en améliorant les politiques nationales et l’alerte précoce, le suivi et l’évaluation. Décidée à s’attaquer aux migrations forcées et aux déplacements provoqués par la désertification et la dégradation des terres, la Convention s’est engagée pour une implication des femmes dans la gestion des terres en tant qu’actrices, pour une restauration efficace des terres. Les jeunes ne sont pas en reste puisqu’il a été décidé de promouvoir des emplois décents liés à la terre, pour eux et l’entrepreneuriat des jeunes. On espère que ces engagements ne seront pas rangés dans les tiroirs pour être ensuite dépoussiérés à la 16e COP. Vivement que chacun des acteurs joue sa partition pour limiter les dégâts pendant qu’il est encore temps ! Il y va de la survie de l’humanité. Déjà, bien des promesses ont été faites pour soutenir le projet « Initiative d’Abidjan » lancé par le président ivoirien, et dont le financement est estimé à 1,5 milliard de dollars sur les cinq prochaines années. La FAO a promis une contribution financière de 20 millions de dollars US, soit plus de 12 milliards de FCFA.

Le « Prix humanitaire BWF Best Commitment » décerné à Dominique Ouattara

L’Union européenne (UE) n’entend pas rester en marge. Quant à la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), elle envisage de jouer son « rôle sous-régional » dans la lutte contre la désertification à travers la coordination des activités et l’harmonisation des politiques nationales. Cher oncle, moins de 48 heures seulement après la clôture de la COP 15, le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, s’est envolé pour la Suisse où il participe, du 22 au 26 mai, au Forum économique mondial (FEM) de Davos. A cette occasion, il va présenter le potentiel et les objectifs de la Côte d’Ivoire aux principaux acteurs de la sphère économique mondiale. Il va exposer la vision « Côte d’Ivoire 2030 » qui représente la feuille de route pour le développement économique et social du pays, pour la prochaine décennie. Ce sera aussi l’occasion pour lui, de saisir des opportunités d’investissement et de partenariat pour le pays. On espère qu’il nous reviendra avec une bonne cuvée de partenaires. En marge du forum, Patrick Achi effectue, aujourd’hui 25 mai, un bref séjour en France à Paris, où il prend part à l’édition 2022 de la Semaine africaine de l’UNESCO placée sous le haut patronage de Alassane Ouattara. C’est donc un calendrier bien chargé pour le PM. Pour terminer, je t’informe que la présidente de la Fondation Children Of Africa, Dominique Ouattara, a reçu, le 22 mai dernier, le « Prix humanitaire BWF Best Commitment » pour son engagement humanitaire, en marge de la 75e édition du Festival mondial du cinéma de Cannes. Selon les organisateurs, ce prix récompense l’engagement de longue date de l’épouse du chef de l’Etat ivoirien, en faveur des arts et de la culture, de l’alimentation et du développement durable. Félicitations à elle et à sa fondation.

Je m’arrête là. Au revoir et à bientôt! Bonne fête de l’Ascension et que Dieu veille sur nous.

Ton neveu