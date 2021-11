LA SEMAINE DE RAOGO  

COUP DE CŒUR

Lutte contre le terrorisme : le bel exemple de Thiou

Face à la crise sécuritaire qui sévit dans le Yatenga, et plus généralement dans tout le Burkina, les trois communautés que sont les Mossis, Peuls et Dogons qui vivent dans la commune de Thiou, ont décidé de fumer le calumet de la paix. C’était au cours d’une cérémonie riche en émotions, intervenue le 7 novembre dernier sous les auspices des autorités locales. Il s’agit là, dit-on, de l’aboutissement d’un processus de négociations visant à restaurer la paix et la libre circulation des personnes et des biens. Comment ne pas saluer une telle initiative quand on sait qu’elle intervient au moment où notre pays est à feu et à sang du fait de l’insécurité liée au terrorisme ? Vivement que le cas de Thiou fasse tâche d’huile !

COUP DE GUEULE

Hygiène alimentaire : haro sur les restaurateurs indélicats !

Manger dehors, c’est accepter de prendre des risques. En effet, non seulement l’hygiène n’est pas toujours au rendez-vous, mais aussi certains restaurateurs, pour minimiser les dépenses liées à la consommation en bois, en charbon ou en gaz, utilisent des produits très dangereux pour accélérer la cuisson de leurs repas. Toute chose qui n’est pas sans conséquences pour la santé humaine. Les services de contrôle sont interpellés. Il faut traquer tous les restaurateurs indélicats qui ne sont rien moins que des criminels en puissance.