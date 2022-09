LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Chapeau bat à l’AJSB

Face à la détresse des personnes déplacées internes (PDI), l’association des journalistes sportifs du Burkina (AJSB) leur a tendu la main en leur offrant des vivres d’une valeur de 1, 5 million de F CFA. C’était le 9 septembre dernier à Bobo-Dioulasso. Quand on sait les conditions de vie de ces PDI, un tel don ne peut que constituer un soulagement, surtout qu’il intervient dans une période de soudure et de vie chère. En tout cas, chapeau bat à l’AJSB. Puisse d’autres bonnes volontés lui emboiter le pas pour le plus grand bonheur des PDI.

COUP DE GUEULE

Haro sur les commerçants véreux !

Malgré l’accord entre le gouvernement et les opérateurs économiques, qui a coûté une dizaine de milliards de F CFA à l’Etat et dont le but est de contribuer à la réduction des prix des produits de grande consommation dont le riz, l’huile et le sucre, certains commerçants continuent de majorer les coûts de ces produits. Dans un pays en guerre où la solidarité doit être de mise, un tel comportement n’est pas digne de l’appellation de pays des Hommes intègres. On a comme l’impression que certains commerçants veulent faire fortune sur le dos des pauvres populations déjà durement éprouvées par les affres du terrorisme. Haro donc sur les commerçants véreux !