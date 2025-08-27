LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Pose réussie de la prothèse de genou au CHU-Yalgado : bravo à tous les acteurs !

C’est un exploit que vient de réaliser une équipe médicale au Centre hospitalier universitaire-Yalgado Ouédraogo. En effet, elle a réussi, avec succès, la pose de la première prothèse de genou sur une patiente qui a ainsi retrouvé le sourire. Cette intervention de haute précision traduit non seulement un savoir-faire médical, mais aussi elle est la preuve de la montée en puissance du plateau technique du CHU-YO. Avec donc une telle avancée, on peut dire que le Burkina franchit un pas dans la chirurgie orthopédique. Bravo à tous les acteurs !

COUP DE GUEULE

Pollution du barrage de Tanghin : haro sur ces individus sans foi ni loi !

Deux individus pris en flagrant délit en train de jeter le contenu d’une fosse septique dans le barrage de Tanghin, à Ouagadougou. Les faits sont si graves que l’on a du mal à y croire. Et pourtant, il s’agit d’une triste réalité. Franchement, il y a des gens dont on se demande parfois s’ils n’ont pas du fumier à la place du cerveau ; tant ils posent des actes hautement répréhensibles. Pour eux, les règles d’hygiène n’engagent que ceux qui y croient. Heureusement qu’il existe des services compétents pour les rappeler à l’ordre. Haro sur ces individus sans foi ni loi qui se croient tout permis !