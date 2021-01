La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Démantèlement de réseaux de cybercriminels : bravo aux fins limiers !

Deux réseaux de cybercriminels spécialisés dans l’escroquerie via les réseaux sociaux ont été démantelés par les fins limiers. Ces délinquants appâtaient leurs victimes sur la toile et leur demandaient de l’argent en échange de produits en vente. Une fois l’argent envoyé, ils rompent le contact et brouillent toutes les pistes. Heureusement que les fins limiers les ont démasqués et les ont mis hors d’état de nuire. Pour une œuvre de salubrité publique, c’est est une qui mérite de se poursuivre sur le terrain ; tant les cybercriminels, il y en a qui courent encore les rues.

COUP DE GUEULE

Assassinat de l’abbé Rodrigue Sanon : si la bêtise avait un nom…

Porté disparu le 19 janvier dernier, l’abbé Rodrigue Sanon a été retrouvé mort dans la forêt classée de Toumousséni, dans la région des Cascades. A ce qu’on dit, son corps sans vie a été retrouvé par les Forces de défense et de sécurité (FDS) appuyées par les dozos. Qui a pu bien commettre un tel crime ? Difficile d’y répondre pour l’instant. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agit là d’un acte inqualifiable qui confine à la bêtise humaine. Car, pourquoi s’en prendre à un religieux au point de lui ôter la vie ?