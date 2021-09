LA SEMAINE DE RAOGO  

COUP DE CŒUR

Marche contre l’intolérance : l’initiative salutaire des Forces vives du Sud-Ouest

A l’appel des Organisations de la société civile (OSC) du Sud-Ouest, a eu lieu, le 4 septembre dernier, une marche pour dire non à l’intolérance et à la barbarie vindicative. Cette manif à laquelle ont pris part des leaders religieux, coutumiers, des élus locaux et nationaux, intervient quelques jours après le lynchage mortel de trois agents du Centre de contrôle de véhicules automobiles (CCVA) suite à un accident qui a coûté la vie à un enfant de 10 ans. Cela dit, il faut rendre hommage aux Forces vives de la région du Sud-Ouest et souhaiter que ces genres d’initiatives se multiplient pour que ce qui est arrivé à Banlo ne se répète plus jamais.

COUP DE GUEULE

Incendie de boutiques à Pissila : non à la violence aveugle !

Plusieurs boutiques incendiées à Boinga dans la commune de Pissila dans le Centre-Nord ! C’est le triste spectacle auquel ont assisté, impuissantes, les populations de ladite localité, qui, visiblement désemparées, ne savent plus à quel assaillant se vouer ; tant elles vivent constamment avec la peur au ventre. En effet, quand ce ne sont pas des incendies ou saccages de biens privés, ce sont des enlèvements ou des assassinats ciblés qui y sont perpétrés. Pour quelle raison ? Difficile de répondre à cette question que plus d’un se pose. Pour le moins, on sait que les auteurs de cette violence aveugle semblent prendre du plaisir à se repaître du sang des innocents.