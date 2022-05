MISSIVE à mon oncle

Cher oncle,

Très ravi de te retrouver cette semaine. J’espère que la fête de Ramadan s’est bien passée chez vous. Comme tu l’as bien mentionné dans ta dernière lettre, la vie chère est bien une réalité dans nos différents pays. Même chez nous ici, en Côte d’Ivoire, nous avons fêté dans la sobriété, les prix des denrées alimentaires ayant connu une hausse vertigineuse. Conséquences : les gens ont fait la fête avec les moyens du bord. Qu’à cela ne tienne et comme tu l’as relevé, nous sommes en vie et en bonne santé. Rendons grâce à Dieu pour cela. Cher oncle, ce qui fait actuellement l’actualité chez nous, c’est la 15e conférence des Etats-parties de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (COP 15), qui a démarré depuis le 9 mai dernier, à Abidjan. Jusqu’au 20 mai donc, les délégations venues de 196 pays, vont définir un agenda d’actions pour protéger notre patrimoine commun qu’est la Terre. Placé sous le thème : « Terre. Vie. Patrimoine : d’un monde précaire vers un avenir prospère », ce grand rendez-vous mondial qui réunit 5 000 participants dont des acteurs du secteur public, du secteur privé et la société civile, servira de cadre pour tracer le chemin d’un véritable développement durable. En tout cas, plusieurs activités sont au menu, notamment « l’Initiative d’Abidjan », une proposition de la Côte d’Ivoire contre le changement climatique, laquelle sera présentée par Alassane Ouattara himself. A l’ouverture des travaux, il a exhorté la dizaine de ses pairs présents, à une mobilisation d’ensemble pour la restauration des terres dégradées.

Décès de Amadou Soumahoro, un autre grand compagnon du président Ouattara

Aussi a-t-il invité les pays développés à réduire davantage leurs émissions de gaz à effet de serre, et à tenir l’engagement de mobiliser 100 milliards de dollars US par an, afin d’aider les pays en développement à réussir leur adaptation au changement climatique et leur transition énergétique. L’autre activité et non des moindres, est l’opération de planting de 250 arbres qui vont constituer « la forêt de la COP 15 », laquelle sera conduite par le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi. Comme tu peux si bien l’imaginer, cette rencontre sera bien intense en activités. Reste maintenant à souhaiter que de grandes résolutions soient prises et que des actions fortes soient engagées pour que notre patrimoine commun puisse se porter mieux, ce pour notre propre bonheur. Il y va de la survie de l’humanité. Pleins succès aux travaux! Rendez-vous donc dans une dizaine de jours pour te faire le point des recommandations. Cher oncle, l’autre actualité, c’est le décès, le 7 mai dernier, du président de l’Assemblée nationale, Amadou Soumahoro. Au perchoir depuis mars 2019, Amadou Soumahoro a fait de longs séjours à l’étranger ces derniers mois, pour des raisons médicales. Celui que le président Ouattara et toute la Côte d’Ivoire pleurent, était une figure de la politique ivoirienne et un fidèle du chef de l’Etat. Membre fondateur du Rassemblement des républicains (RDR), en 1994, le parti historique de M. Ouattara, M. Soumahoro avait contribué à l’implantation du parti dans le Nord du pays. C’est donc un autre grand compagnon de lutte du président Ouattara qui vient de tirer sa révérence, après le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, en juillet 2020, et son successeur, Hamed Bakayoko, en mars 2021. Que son âme repose en paix!

Je m’arrête là pour ce jour. Au revoir et à bientôt! Dieu nous garde!

Ton neveu