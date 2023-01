MISSIVE A MON ONCLE

Cher oncle,

Je sais que la situation des 46 soldats ivoiriens récemment libérés au Mali, était suivie de très près, chez vous aussi. C’est, en tout cas, avec grande joie que nous avons accueilli leur libération et je peux affirmer que cela a été possible grâce aussi à vos prières. A ce titre, je vous dis merci et je prie le Dieu Tout-Puissant pour que la paix et la sécurité reviennent dans mon pays d’origine qu’est le Burkina. Cher oncle, au moment où les soldats rentrés au bercail savouraient leur liberté, c’était des grincements de dents du côté de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI) où trois directeurs avaient été relevés de leurs fonctions pour un incident survenu lors de la rediffusion du message de nouvel an du chef de l’Etat, au Journal télévisé de 13h du 1er janvier dernier. Je t’en avais parlé en son temps et j’avais dit qu’une enquête avait été ouverte pour situer les responsabilités. On peut affirmer Aque cette affaire relève désormais du passé puisque la Direction générale de la RTI a décidé, le 16 janvier dernier, de la levée de la mesure de suspension des trois responsables hiérarchiques. Ils reviennent ainsi à leurs postes et selon la Direction générale de la RTI, toutes les décisions antérieures à leur suspension, sont annulées. Une annonce qui constitue donc un ouf de soulagement pour les concernés.

Cher oncle, l’actualité, c’est aussi le séjour du vice-président, Tiémoko Meyliet Koné, aux Emirats Arabes Unis dans le cadre de la Semaine de la durabilité d’Abu Dhabi (ADSW) où il a échangé, le 15 janvier dernier, avec le président du groupe émirati AMEA Power, spécialisé dans la construction, la maintenance et l’exploitation d’infrastructures énergétiques.

Jean Louis Billon, candidat du PDCI en 2025?

La bonne nouvelle est que le groupe s’est dit heureux de pouvoir investir en Côte d’Ivoire et d’y consolider sa présence dans le domaine du développement des énergies renouvelables, à commencer par l’implantation d’une unité de production de 50 mégawatts d’électricité à Bondoukou. Par ailleurs, le président du groupe a révélé son ambition d’explorer diverses sources d’énergies, allant de l’énergie solaire à la production de batteries de stockage de grande capacité, en Eburnie. Espérons que la réalisation du projet se fera dans les plus brefs délais pour le bonheur des populations que nous sommes.

Cher tonton, la prochaine convention du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI/RDA), parti de l’ex-président Henri Konan Bédié, pour désigner le candidat dudit parti à l’élection présidentielle de 2025, sera certainement des plus houleuses. En effet, alors qu’il se susurre une probable candidature du presque nonagénaire président du parti à la prochaine présidentielle, des jeunes dudit parti ont décidé de ne pas se laisser faire. Sont de ceux-là Jean-Louis Billon, vice-président du parti, qui a déclaré, le 14 janvier dernier, sur les antennes de RFI, qu’il se battrait pour être le candidat du parti et entend, à ce titre, se donner tous les moyens pour y parvenir. D’ailleurs, il a souhaité qu’une limite d’âge soit fixée pour les présidentiables. Sera-t-il entendu? On attend de voir. En plus de lui, bien d’autres jeunes cadres dont Tidiane Thiam, l’ancien patron de Crédit Suisse, affichent discrètement leur ambition présidentielle. C’est dire si l’on s’achemine vers une possible implosion du parti dans les mois à venir. On croise donc les doigts, espérant que ce ne sera pas le cas.

C’est sur cette note que je te dis au revoir. A bientôt et que Dieu veille sur nous!

Ton neveu