MISSIVE A MON ONCLE

Cher oncle, je viens, par la présente, te donner mes nouvelles et espérer recevoir les tiennes. Tout va bien, en effet, chez nous, ici en Côte d’Ivoire. Surtout après la rencontre entre l’ex-président Laurent Gbagbo et son successeur, Alassane Ouattara. Pour preuve, cher oncle, ADO semble disposé à libérer certains prisonniers, comme l’avait souhaité le président Laurent Gbagbo lors de leur rencontre le 27 juillet dernier. Selon certains bruits de couloirs émanant de la présidence, le discours du 6 août du président Alassane Ouattara, la veille de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, donnera une orientation ou un nouveau souffle à la vie de la Nation. Pour ses partisans, le président Alassane Ouattara se penchera sur la question des prisonniers. Maintenant, mon cher oncle, la question est de savoir si le chef de l’Etat accédera aux doléances de l’ex-président Laurent Gbagbo, lui demandant de peser de tout son poids pour la libération des prisonniers politiques. Le 6 août nous situera. Concernant toujours cette affaire, je t’informe que Laurent Gbagbo pense qu’une libération des détenus de la crise post-électorale de 2010-2011, pour cette fête de l’indépendance, « serait peut-être trop tôt, mais Alassane Ouattara fera tout pour les libérer le plus tôt possible ». L’ancien président s’exprimait ainsi, le lundi 2 août dernier, au quartier général du Front populaire ivoirien (FPI, opposition), son parti, à Cocody-Attoban, dans l’Est d’Abidjan, devant des dizaines de femmes de détenus civils et militaires de la crise post-électorale de 2010-2011 et de 2020. L’ancien président ivoirien qui a eu un entretien avec M. Ouattara, le 27 juillet 2021, a rapporté que le chef de l’Etat lui a confié qu’il allait « étudier » la question de la libération de ces détenus, mais pour le moment, il examinait le cas de ceux qui ont été arrêtés au moment des élections de 2020. Il a par ailleurs profité de cette rencontre avec les épouses des détenus pour ouvrir une brèche sur son avenir politique. Pour lui, tant que la population souffrira, il mènera le combat politique. En ce qui concerne son engagement politique, il a avoué n’être pas entré en politique sur recommandation. Il a choisi de faire la politique pour s’occuper des problèmes des autres. Or, les problèmes surviennent chaque jour. Alors, la question de la retraite politique n’est, pour l’heure, pas à l’ordre du jour. Mieux, il a rassuré les épouses des détenus, qu’il œuvrera à la libération de leurs époux. Par cette déclaration, on peut aisément deviner, mon cher oncle, qu’il vient de mettre fin au débat sur sa retraite politique. Toujours en politique, sache qu’une ténébreuse affaire de 20 millions de F CFA éclabousse en ce moment, le ministre de la Construction, du logement et de l’Urbanisme, Bruno Koné. Il aurait mis la main sur cette importante somme d’argent pour la fête de la Tabaski. Dans un courrier adressé à Alassane Ouattara, le Syndicat national des agents du ministère de la Construction met en lumière une affaire de 20 millions de F CFA qui secoue leur département. « Nous venons, par le présent courrier, vous informer encore d’une énième forfaiture de vol au ministère de la Construction, du logement et de l’Urbanisme », peut-on lire dans la note. Pour sa part, Bruno Koné a dénoncé une « énième attaque » contre sa personne. Le ministre assure que « cette affaire n’a jamais existé et les signataires de ce tract, qui ne font même pas partie du personnel du MCLU, seraient bien incapables d’apporter le moindre début de preuve à ces allégations ». Le député de Kouto a fait savoir que « l’objectif recherché est tout simplement de salir pour salir ». « Pour quel objectif ? Et puis, quel mérite peut-on avoir à faire des sacrifices avec de l’argent malhonnêtement gagné ? Nous sommes en politique, mais, Dieu merci, je garde encore un peu d’humanité… ! », a-t-il déclaré sur son compte Twitter.

Sur ce, au revoir et à bientôt.

Ton neveu