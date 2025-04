PLUS JAMAIS ÇA !

Un élève de 22 ans, qui passait son temps à escroquer des honnêtes citoyens sur la toile. En effet, il se faisait passer pour un vendeur en ligne, et de ce fait, avait créé plusieurs faux profils pour appâter autant que possible, ses victimes. Franchement, en attendant de connaître le sort qui lui sera réservé par les autorités judiciaires, on peut dire que les faits sont caractérisés. Car, non seulement, il s’agit d’un enfant, mais aussi d’un élève qui s’adonne à des pratiques hautement répréhensibles. Plus jamais ça !