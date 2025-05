PLUS JAMAIS ÇA !

Des accompagnants de malades qui, du haut des étages, déversent des urines sur le personnel soignant pendant que d’autres défèquent dans des sachets qu’ils jettent dans des poubelles. Ce sont des pratiques qui ont pignon sur rue au Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO). Voyez-vous ? Quand on sait que la salubrité et l’hygiène doivent caractériser les enceintes sanitaires, on ne peut que déplorer de tels comportements répréhensibles. Plus jamais ça !