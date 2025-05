PLUS JAMAIS ÇA !

La scène se déroule à Ouagadougou, la capitale du désordre et de la pagaille. En effet, un policier municipal tente d’interpeller un conducteur de tricycle pour violation du Code de la route. Mais ce dernier, non seulement refuse d’obtempérer, mais aussi, il choisit de foncer droit sur le flic, l’obligeant ainsi à lui céder le passage. Un tel comportement est, pour le moins, répréhensible et traduit le haut niveau de l’incivisme dans notre pays. Il faut que ça cesse. Plus jamais ça !