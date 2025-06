PLUS JAMAIS ÇA !

La scène se déroule à Saaba, du nom de cette commune située à l’est de Ouagadougou. En effet, une dame a mis fin aux jours de son époux avant de prendre la poudre d’escampette. Pourquoi une telle violence qui laisse perplexe plus d’un ? Quand on ne s’aime plus, on n’a pas besoin de s’offrir en spectacle de la triste des manières. Il vaut mieux prendre ses distances vis-à-vis de l’autre plutôt que d’attenter à sa vie. C’est tout simplement inadmissible. Heureusement que la meurtrière, pour ainsi dire, a été alpaguée par les services compétents. Franchement, plus jamais ça !