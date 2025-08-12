PLUS JAMAIS ÇA !

Alors qu’il revenait de la banque où il était allé faire un retrait, un homme a été froidement abattu dans un maquis où il s’était rendu pour régler sa note. Le drame, à ce qu’on dit, porte la signature de deux individus roulant à moto, qui ont réussi à s’emparer du sac de leur victime, contenant une importante somme d’argent. Voyez-vous ? Il y a des gens qui ont fait le choix de vivre aux dépens des autres, si fait qu’ils sont prêts à tout pour atteindre leurs sales objectifs. Toute chose à déplorer. Plus jamais ça !