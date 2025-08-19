PLUS JAMAIS ÇA !

Ils ont plus d’un tour dans leur sac. Il s’agit, en effet, des arnaqueurs et autres malfrats qui cherchent et ce, même à travers les initiatives les plus nobles, à escroquer d’honnêtes citoyens. C’est le cas par exemple, avec l’Initiative présidentielle « Faso Mèbo ». En effet, des arnaqueurs ont multiplié des faux profils à travers lesquels ils publiaient des avis de recrutements au profit dudit projet. A travers des liens frauduleux, ils demandent aux éventuels candidats de remplir des formulaires, moyennant quelques sous. C’est dire qu’il y a des gens qui ne se font aucun scrupule et qui, manifestement, sont prêts à tout pour se faire de l’argent. Franchement, plus jamais ça !