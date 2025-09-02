PLUS JAMAIS ÇA

Que se passe-t-il à la Rue des Etoiles ? Telle est la question que plus d’un se pose, sans réponse. En effet, il y a quelques jours, ce lieu de mémoire et de reconnaissance, chargé de symboles, avait reçu la visite de malfrats qui avaient réussi à emporter avec eux, des étoiles en bronze. L’opinion ne s’était pas encore remise de cette incartade que l’on apprend que trois autres stèles ont été vandalisées. Franchement, si ce ne sont pas des actes de sabotage, cela y ressemble fort. Cela dit, tout en espérant que les auteurs seront identifiés et sanctionnés, nous disons : plus jamais ça !