PLUS JAMAIS ÇA !

La pratique devient si récurrente qu’elle mérite d’être dénoncée avec la plus grande énergie. Il s’agit, en effet, des cas de ventes illégales de parcelles qui impliquent des acteurs de la justice. Il n’y a pas encore longtemps, c’est le président du Tribunal de grande instance (TGI) de Banfora qui était épinglé. Et pas plus tard que la semaine écoulée, il ressort qu’un juge et des greffiers ont aussi trempé la main dans le cambouis. Mis aux arrêts, ils attendent d’être situés sur leur sort. Voyez-vous ? Il faut que cessent ces pratiques qui n’honorent pas leurs auteurs qui étaient censés montrer la voie à suivre. Plus jamais ça !