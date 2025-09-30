PLUS JAMAIS ÇA !

Un Volontaire pour la défense de la patrie (VDP) a comparu, le 23 septembre dernier, devant des juges des flagrants délits du Tribunal de grande instance (TGI) de Dédougou, pour vol de téléphone portable. Reconnu coupable des faits à lui reprochés, il a été condamné à 24 mois de prison avec sursis et à une amende ferme de 500 000 F CFA. Pour un fait grave, c’en est vraiment un. Comment une personne censée incarner des valeurs de probité et de patriotisme, peut-elle se livrer à un acte aussi répréhensible ? Plus jamais ça !