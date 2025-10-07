PLUS JAMAIS ÇA !
Dans une note rendue publique le 6 octobre dernier, la Police nationale informait rechercher activement des individus auteurs de faits de vols à main armée, dont le dernier cas s’est soldé, le 6 octobre dernier, par le décès de la victime pendant son évacuation. Ces malfrats qui ont choisi la courte échelle pour gagner leur pitance quotidienne, sont, à tout point de vue, condamnables d’actes répréhensibles. Vivement qu’ils soient retrouvés et châtiés à la hauteur de leur forfait. En attendant, plus jamais ça !