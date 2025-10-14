PLUS JAMAIS ÇA !

676 cartons de sardines avariées entreposés dans un magazin à Dapoya à Ouagadougou. Ces boîtes de sardines avariées étaient bien sûr destinées à la consommation des pauvres populations. C’est l’œuvre de commerçants véreux qui ne pensent qu’à leur enrichissement au détriment de la santé des autres. Mais c’était sans compter avec la vigilance de la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF), qui a procédé à la saisie de ces produits impropres à la consommation. Franchement, plus jamais ça !