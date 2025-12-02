PLUS JAMAIS ÇA !

La pratique prend, de plus en plus, de l’ampleur si bien qu’elle devient très inquiétante, surtout au regard de la crise sécuritaire que traverse notre pays. Il s’agit, en effet, du trafic illicite du cyanure connu pour être un produit très dangereux qui tue. En effet, la stratégie toute trouvée par les fraudeurs pour tenter de déjouer la vigilance des services de contrôle, consiste à exploiter l’apparence de l’aide humanitaire pour faire circuler le produit. Voyez-vous ? C’est tout simplement abject que de vouloir transformer un symbole de solidarité en un vecteur de la mort. Franchement, plus jamais ça !