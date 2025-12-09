PLUS JAMAIS ÇA !

En dépit de l’homologation des prix par les autorités compétentes, il s’en trouve qui font de la spéculation autour des prix des bouteilles de gaz, histoire de se faire injustement des sous. Et la pratique, en dépit de la répression, a pignon sur rue, au point qu’elle inquiète plus d’un. A preuve, rares sont ceux qui, au niveau des points de vente, respectent les prix officiels des bouteilles de gaz, la plupart ayant trouvé là, une occasion pour faire des affaires sur le dos de l’Etat. Plus jamais ça !