PLUS JAMAIS ÇA !

Il y a des gens, et il faut le déplorer, qui, à la moindre altercation avec leur prochain, sont prêts à lui porter le coup de grâce. Ils ont manifestement une pierre à la place du cœur, si fait qu’ils ne se laissent attendrir par personne. Cette propension à la violence est pour le moins, incompréhensible ; tant ces derniers éprouvent du plaisir à voir couler le sang. En fait, ces gens-là sont en réalité, des sauvages qui s’ignorent ; tant ils se moquent de la bienveillance et de la civilité. Voyez-vous ? Quand on sait que nous vivons dans une société qui aspire, de plus en plus, à une vie harmonieuse, on ne peut que condamner de tels comportements. Plus jamais ça !