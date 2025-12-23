logo
Des individus sans foi ni loi qui se font passer pour des éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS) pour soutirer de l’argent à d’honnêtes citoyens. De tels agissements sont, pour le moins, condamnables dans la mesure où ils peuvent contribuer à fragiliser la confiance entre les populations et les FDS qui se battent au péril de leur vie pour que le pays tienne débout. Il faut donc que cessent de telles pratiques qui contribuent à ternir l’image de nos forces combattantes. Plus jamais ça !


