logo
mobile-logo
Flash Infos
HomePlus jamais çaPLUS JAMAIS ÇA !

PLUS JAMAIS ÇA !


Un faux médecin a été interpellé au Centre  hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou. En effet, après s’être présenté à plusieurs reprises au siège de l’Ordre des médecins, le « faussaire », comme il convient de l’appeler, a obtenu une blouse et a commencé à circuler dans les différents services. La supercherie a été découverte suite à l’examen inapproprié d’une patiente, permettant ainsi aux autorités compétentes de mettre hors d’état de nuire le malfrat. Voyez-vous ? La santé est  un secteur si sensible que l’on ne saurait permettre à des marchands d’illusions, de s’y aventurer, au risque de mettre en péril la vie de nombreux patients. Plus jamais ça !

 


No Comments

Leave A Comment

Related Articles

Copyright 2022, Tous droits réservés- Les Editions «Le Pays»

Tél (Bur) : +226 25 36 20 46- Mobile : +226 72 06 75 99 – E-mail : [email protected]