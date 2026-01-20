PLUS JAMAIS ÇA !

Un faux médecin a été interpellé au Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou. En effet, après s’être présenté à plusieurs reprises au siège de l’Ordre des médecins, le « faussaire », comme il convient de l’appeler, a obtenu une blouse et a commencé à circuler dans les différents services. La supercherie a été découverte suite à l’examen inapproprié d’une patiente, permettant ainsi aux autorités compétentes de mettre hors d’état de nuire le malfrat. Voyez-vous ? La santé est un secteur si sensible que l’on ne saurait permettre à des marchands d’illusions, de s’y aventurer, au risque de mettre en péril la vie de nombreux patients. Plus jamais ça !