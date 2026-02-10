PLUS JAMAIS ÇA !

Les faits remontent à fin octobre 2025. En effet, une jeune fille a été retrouvée morte dans la ville de Fada N’Gourma. Toute chose qui a plongé les uns et les autres dans le désarroi, et poussé les services compétents à diligenter une enquête pour élucider les circonstances du drame. De fil en aiguille, on se rend compte que le principal suspect n’est autre qu’un Officier de police judiciaire (OPJ). Aussitôt alpagué, ce dernier a été placé sous mandat de dépôt en attendant d’être situé sur son sort. En tout cas, il est à déplorer, à tout point de vue, qu’un OPJ qui est censé incarner l’autorité de l’Etat, se permette de telles inconduites. Plus jamais ça !