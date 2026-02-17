PLUS JAMAIS ÇA !

Au cours d’une altercation survenue le 12 février dernier, un jeune homme, à l’aide d’une arme blanche, a mis fin aux jours de son adversaire, ce dernier ayant finalement succombé à ses blessures. Pourquoi en est-on arrivé à une telle situation pour le moins déplorable ? C’est la question que les uns et les autres se posent, sans réponse. Encore une fois de plus, ce drame doit interpeller. Les uns et les autres doivent comprendre que la violence n’a jamais été une solution à un problème. Elle conduit plutôt à l’irréparable. Plus jamais ça !